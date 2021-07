El artista Miky Mendozza muestra a Guanajuato que ‘Todos Somos Energía’

Guanajuato.-“Somos energía” es el más reciente sencillo del cantante Miky Mendoza, en colaboración con Andrea Quezada, una canción que a decir del propio intérprete “es un himno al amor y a la complicidad entre dos almas”.

Se trata de una canción que busca transmitir lo que para Miky es el amor y la energía; la relación que tienen el sol, el misticismo y los elementos naturales con la sincronía entre dos personas, principalmente.

La energía se conserva, se transfiere y se transforma, pero no se destruye. Me gusta pensar que el amor y la sincronía es energía en constante cambio. El amor es esa fuerza primitiva y salvaje que sale cuando creemos que ya no podemos más. Cuando entendamos que el amor es la fuerza que abarca todo, vamos a superar muchos males crónicos y enfermedades”, argumentó el intérprete.