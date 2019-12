¡Milagro navideño!... RBD se reencuentra tras 11 años

Ayer a mi corazón le devolvieron 5 pedacitos que hace 11 años No estaban todos juntos ❤️❤️❤️ que al vernos otra vez a los ojos solo recuerdas lo increíble y “malo” se olvida. El verdadero reencuentro de 6 seres que entregamos todo , que vivimos una historia única e inolvidable , estar juntos y todo lo que vivimos nos hizo lo que somos hoy en todos los aspectos de nuestra vida . Digamos que estamos hechos de nosotros ❤️❤️❤️ Gracias Gracias Gracias a cada uno por juntarnos!! La energía que se siente estando los 6 juntos es muy fuerte! Los quiero con todo mi corazón y cómo siempre digo Lo verdadero es eterno ❤️

