Miley Cyrus confiesa que recayó en el alcohol durante la cuarentena

Estados Unidos.- Aunque se había mantenido sobria durante seis meses, la cantante estadounidense Miley Cyrus admitió que durante la cuarentena que se vive por la pandemia del Covid-19 volvió a recaer en el alcohol.

Pese a que se esforzó por permanecer sobria y dejar a un lado el alcohol, lo que consiguió por seis meses consecutivos, Miley Cyrus confesó que recayó en la bebida a consecuencia de todo lo que está viviendo durante esta contingencia.

Miley se sinceró y admitió haber vuelto a beber alcohol durante una entrevista que ofreció al podcast New Music Daily, de Apple Music.

La celebridad de 28 años, aseguró que prefiere confesar este bache en su recuperación que mentirse a ella misma y a sus seguidores.

Nunca diría que he permanecido sobria si no es verdad, recaí y he aceptado que ocurrió”, dijo Cyrus.