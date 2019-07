'Miré un cuervo atrás de usted': le dijo Mhoni Vidente a Jenni Rivera

CDMX.- La famosa Mhoni Vidente ha predicho y acertado sucesos importantes como sismos y muertes de estrellas del medio del espectáculo, como la de la cantante Jenni Rivera, a quien le advirtió sobre un demonio que la perseguía.

Esta predicción se la hizo la vidente a la hermana de Lupillo Rivera días antes de su muerte, cuando se la topó en los pasillos de Televisa y le advirtió que se cuidara, pero La Diva de la Banda lo minimizó y le respondió que no creía en la brujería.

Este ha sido uno de los sucesos que más han marcado la vida de la psíquica cubana, contó en “A corazón abierto” en el programa “Hoy” de Televisa.

Sabe qué, miré un cuervo atrás de usted, un cuervo negro atrás de usted, que es como un demonio detrás de usted que la quiere atrapar, tenga cuidado y me dice: 'no Mhoni si ya voy a dejar el bastón', si la pierna me está diciendo que le están haciendo brujería o hay un demonio detrás de usted que la quiere atrapar...”, le expresó Mhoni en noviembre de 2012.

La Vidente señala que antes del 09 de diciembre de 2012 le volvió a advertir a Jenni Rivera que le esperaba una tragedia muy grande a ella y a otras siete personas y que le rezara a la Virgen María para que no pasara, pero la Diva la volvió a ignorar.

Ella me dijo textualmente: Mira Mhoni yo no creo en la brujería, no creo en la Virgen, la respeto porque yo soy Cristiana, y te lo juro que voy a estar rezando para que me encomienden”, le respondió la interprete de “Basta ya”.