FOTOS. Ella es Janick Maceta, la peruana favorita para ganar Miss Universo 2021

México.- Janick Maceta del Castillo, Miss Perú, era la favorita para coronarse como Miss Universo 2021, pues el triunfo de la mexicana Andrea Meza no le gustó a muchos.

Internautas aseguran que la ganadora del concurso de belleza mundial es la peruana Janick Maceta del Castillo, quien lució perfecta en todas las rondas.

Para Janick Maceta, la primera peruana en clasificar al top 5 en 60 años, ha sido gratificante darle una alegría a los peruanos en un momento difícil.

Pero a partir de las críticas que la mexicana Andrea Meza ha comenzado a recibir, Janick la defendió y pidió a sus connacionales poner alto a los ataques, pues “no se brilla apagando a otros”.

Me duele que la llenen de comentarios negativos, porque es mi amiga y la protegeré a como dé lugar. No se brilla apagando a otros, nosotras somos un claro ejemplo de unión, amor y amistad, si me quieren y apoyan alto al bullying”, escribió Janick Maceta del Castillo en Instagram.