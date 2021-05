México.- Miss Universo coronó a la mexicana Andrea Meza la mujer más bella del universo, y entre las felicitaciones que recibió se encuentra la de Lupita Jones, quien en 1991 ganó el concurso de belleza.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el error que cometió la directora de Mexicana Universal, pues en su publicación de Instagram pegó un texto que contenía dos tipos de mensajes para Andrea Meza, uno por si ganaba y otro por si perdía Miss Universo.

La empresaria de 53 años no se fijó que al momento de copiar y pegar el texto de la felicitación, también seleccionó el texto de la derrota.

La aspirante a la gubernatura de Baja California, se convirtió inmediatamente en blanco de burlas, por lo que borró su publicación, pero ya era demasiado tarde, pues algunos seguidores lograron hacer captura de pantalla.

Lupita Jones publicó en Instagram un video en el que aparece hablando por teléfono con Andrea Meza, la llamada está en altavoz y esto es lo que se escucha hablar entre ellas:

-Lupita: Lo hiciste… fue una gran noche para todos nosotros, gracias.

-Andrea: Me da mucho gusto, gracias a ti por todo.

-Lupita: Al contrario.

-Andrea: Todavía estoy que no me la creo, estaba que no cabía... estaba grite y grite, hubieras estado para que escucharas la porra de la gente, era una cosa maravillosa.

-Lupita: ¡Ay qué padre! ya me lo compartirán todos ellos que están todos felices, pues bueno hermosa pronto nos vamos a ver.

-Andrea: Sí, eso espero.

-Lupita: Ay no te quiero colgar pero quiero que ya descanses.

-Andrea: Sí ya me estoy quedando dormida.

-Lupita: Descansa muñeca, hiciste una gran noche, una gran competencia, ahí está el resultado de un trabajo bien hecho, te mando muchos besos.

-Andrea: Sí, gracias Lupita.

-Lupita: Que Dios te bendiga, cuídate, cuídate mucho y disfruta… ¡Buen viaje a Nueva York!

-Andrea: Gracias.