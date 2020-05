Modelo de L’oreal adopta un perro y este le desfigura la cara

Polonia.- La modelo de la marca de cosméticos L’oreal en el año 2015, Aleksandra Prykowska, adoptó un perro, sin embargo, este la atacó y le desfiguró la cara.

Aleksandra Prykowska, de Varsovia, Polonia, fue llevada al hospital con heridas horribles después de que su mascota mestiza llamado Logan 'se volviera loco' y 'destruyera su rostro' solo unos meses después de haberlo adoptado del refugio de animales.

Al publicar una foto en las redes sociales, la desfigurada estrella de televisión y teatro de 33 años que fue la cara de L'Oreal en 2015, describió como se siente después del accidente.

Tuve un accidente y tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida. No estoy escribiendo para molestar. Estoy viva y siendo cuidada. Simplemente no puedo trabajar en este estado actual. Hay situaciones en la vida que nos cambian para siempre”, comentó.

Así mismo reveló que no perderá su ojo, pero dijo que ha devuelto a Logan, que tenía un pasado problemático y que padecía cáncer, al refugio.

Me temo que otra persona puede resultar herida porque Logan me destruyó la cara, me mordió varias veces, no solo a mí y a la hija de mi vecino, sino también a la esposa del anterior. propietario, incluso antes de llegar al refugio”, aseguró la mujer.