Modelo y actriz Irene Esser afirma que AMLO sí es su suegro

Venezuela.- La actriz y reina de belleza venezolana Irene Esser, quien se ha caracterizado por mantener su vida al margen de la prensa, confirmó durante una breve entrevista que sí sostiene una relación sentimental con el hijo del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

También confesó que es muy pronto para hablar del mandato de su ‘suegro’, pues aseguró que apenas va empezando.

Hace tiempo que los rumores sobre un enlace nupcial entre Andrés Manuel López Beltrán e Irene Esser han sonado con fuerza, pues la relación de la exreina de belleza con el hijo del Presidente de México ha dado pie a que se especule sobre su romance.

Sin embargo, fue la misma modelo quien aclaró cuál es su actual estado civil a través de una entrevista con el periodista Luis Olavarrieta.

No estoy casada. No me casaría en silencio, los invitaría a todos, cuando me case los voy a invitar”, aseguró la modelo a la cámaras ante los cuestionamientos sobre su boda.