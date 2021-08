Mon Laferte destapa que está embarazada

AM.- Mon Laferte anunció su embarazo a través de redes sociales, en vísperas de arrancar su gira de conciertos.

La chilena ha vivido varios retos, entre ellos, superar el cáncer de tiroides, que padeció cuando recién llegó a México. Pero ahora, ser madre es una de las bendiciones más grandes.

Debido a la operación, perdí por completo la movilidad de mi lado derecho, no podía vestirme sola y la cabeza se me caía hacía un lado; perdí toda la sensibilidad en la cara y no pude levantar el brazo durante un año. Aun así a los tres meses de operada, aún sin tener mi voz sana y contra las indicaciones médicas, sin poder moverme por completo y con una depresión terrible, me levanté y me fui a tocar al bar, alguien tenía que pagar la renta y las medicinas”, relató en una entrevista pasada.