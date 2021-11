Mon Laferte confiesa que sufrio de abuso sexual en su adolescencia

Estados Unidos.- La cantante Mon Laferte está pasando por un momento de dicha y una estabilidad en su vida personal que la llena de muchas satisfacciones, ya que en unos meses se convertirá en madre, pues espera la llegada de un varón.

Durante una entrevista que mantuvo con la gente de la agencia EFE confesó que su nuevo disco "1940 Carmen" es "hormonal" e "improvisado":

Lo anterior debido a que se sometió a un tratamiento hormonal que le hizo vivir una época muy sentimental, con marcados altibajos emocionales.Motivo por el cual escribió temas en ese periodo y, de manera casi inconsciente, pensó incluirlos en su nueva producción.

En cuanto a la canción "A Crying Diamond", la cantante chilena relató, de una manera directa y cruda, un abuso sexual que sufrió durante cinco años de su vida cuando iba empezando en el mundo de la música, cuando tenía 13 años.

En la creación de "1940 Carmen", en medio de pura sensibilidad estimulada por un tratamiento hormonal, cuenta de muchas maneras su realidad y sin filtros ni intenciones de opacar ningún asunto y sin cuestionamientos:

Ahora me siento increíble, estoy feliz, me siento valiente y me gusta eso. (...) Me doy cuenta que me ha servido y me sirve cantarla porque también he llevado ese peso muchos años conmigo. Y me cuesta hablarlo, me hace sentir a mí culpable. Esto es algo como escarbar un poquito de otra manera y quitarme culpas", señaló.