México.- Mon Laferte mostró su lado más tierno al revelar el sexo y nombre del bebé que tendrá con su pareja Joel Orta Oviedo, el cual está a punto de llegar.

Y es que la cantante chilena publicó en sus redes sociales una emotiva imagen con la que dio a conocer que tiene ya ocho meses de embarazo, y aunque no había querido revelar si tendría niña o niño, por fin se animó a hacerlo público.

Mon Laferte publicó en su cuenta oficial de Instagram la fotografía de una ropita que ella misma tejió, junto a la que escribió un mensaje en el que reveló que será mamá de un niño.

Mon Laferte tiene ocho meses de embarazo. Foto: Instagram

Primer tejido que hago para mi hijo Joel. Ya tengo 8 meses de embarazo y estoy muuuy nerviosa y emocionada", escribió Mon Laferte.

La cantante recibió 'porras' de su primer trabajo tejido de varios famosos así como de sus seguidores.

Elis Paptrika le escribió "Wooew te quedó increíble", Caloncho también reaccionó con un corazón, e incluso la banda estadounidense Garbage, liderada por Shirley Manson, le mandaron un mensaje: "¡Qué dulce!".

Trae Joel torta bajo el brazo

Como se dice en México cuando viene un nuevo bebé al mundo, parece que el pequeño Joel trae torta bajo el brazo, pues Mon Laferte recientemente estrenó su concierto íntimo Tiny Desk, grabado en Tepoztlán, Morelos, que está teniendo mucho éxito y buenos comentarios.

"Esta es la sorpresa que tanto quería compartirles, estrenamos Tiny Desk!!! desde casita, en Tepoztlán me costó mucho cantar, ya casi no me da el aire gracias @nprmusic @npr_altlatino y gracias a todo el hermoso equipo!".

Para esta producción Mon Laferte estuvo acompañada de varios músicos, y agradeció a Sebastián Aracena en la guitarra, Santi 'Pulpo' en las percusiones, Dallana Martínez en la tuba, Obed Calixto con su jarana, el piano de Tonatiuh Mejía, Arielle Amezcua en el oboe, Alonso Sánchez en la flauta, Braulio Hernández en el fagot, Ismael Fernández en el clarinete y Obed Vázquez Hernández en el corno.

