México.- Así casi dos semanas que nos enteramos que Mon Laferte estaba esperando a su primer bebé, esto porque ella misma lo reveló con una imagen en su cuenta de Instagram.

El pasado 17 de agosto, la cantautora chilena de 38 años abrió su corazón y compartió a través de sus redes sociales que por fin estaba embarazada, luego de estarlo intentando por un año.

"Tengo apenas 10 semanas y miedo a perderlo, pero ya no me aguantaba, no se puede llevar una carrera y redes sociales ocultando algo así, se aproxima una gira y debo estar subiendo contenido a redes y me es difícil, me siento diferente, tengo el pelo muy feo y mi peso es una montaña rusa, pero lo más importante es que SOY FELIZ! Seré mamá", escribió en ese entonces Mon Laferte junto a una foto en la que luce un vestido rosa.

En esa ocasión no mencionó a nadie como su compañero o el padre de su hijo, sin embargo, su pareja, Joel Orta, sí ha compartido imágenes junto a la intérprete de "Tu falta de querer".

La pareja espera la llegada de su primer bebé. Foto: Instagram

Hace unos días él compartió en su cuenta de Instagram una foto en la que se ve la silueta de ambos.

¿Quién es Joel Orta?

El padre del bebé de Mon Laferte es el mexicano Joel Orta, quien también es músico, pues es el vocalista y guitarrista de la banda Celofán.

Joel Orta es guitarrista y vocalista de la banda mexicana Celofán. Foto: Instagram

Además de su trabajo como líder de la agrupación mexicana, también trabaja junto a su pareja, pues es él quien se encarga además de toda la producción de los shows de Mon Laferte.

Aunque la cantante no publica en sus redes sociales fotos con él, a Joel sí le gusta compartir los momentos que pasa junto a Norma Monserrat Bustamante Laferte, nombre real de la famosa, con quien tiene una relación desde 2019.

