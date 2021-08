Mon Laferte compartió cover de Billie Eilish

CDMX.- Mon Laferte sorprendió al mostrar su creación de “Wish You Were Gay” canción de Billie Eilish que quedó inmortalizada en un cover.

Ésta es una de las canciones más populares del primer álbum de Billie Eilish titulado ‘When We All Fall Asleep, Where Do We Go?’.

A pesar de sus compromisos personales y profesionales, Mon Laferte encuentra un espacio en su agenda para visitar el estudio y grabar una interesante versión en español de “Wish You Were Here” de Billie Eilish que cuenta con los instrumentos icónico en la música de la chilena: la guitarra, la batería, bajo eléctrico, el piano y el acordeón.

La cantante compartió en su cuenta de Instagram que había participado en 'Spotify Singles', por lo que hizo dos canciones para su serie, publicada este 25 de agosto de 2021: “El Flaco” y “Wish You Were Gay”.

Los sencillos se encuentran disponibles exclusivamente en la plataforma digital de Spotify







