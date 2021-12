AM.- Mon Laferte anunció su embarazo el pasados 17 de agosto y a más de cuatro meses de gestación, la chilena cumple con una agenda repleta de conciertos que no la han dejado exenta de los achaques propios de su estado.

Fue en su último concierto en el Metropolitan, que la cantante compartió en sus redes sociales que se sintió mal antes de subir a escena, pero fue el amor de sus seguidores, la que la motivaron para continuar.

5 minutos antes de subir al escenario me dieron ganas de vomitar! (Tenía al lado del escenario una cubeta jajaj pensé que no lo lograba) a veces me creo súper mujer, pero finalmente pude subir a cantar y salió todo bien”, dijo.