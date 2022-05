Mona confesó que no tendrá empleada doméstica por temor a infidelidad de Geros

León, Guanajuato.- En una transmisión en vivo, Mona la conocida youtuber leonesa, reveló que no tendrá empleada doméstica en su nueva casa por temor a una infidelidad de Geros.

Geros me dijo la otra vez: ¿No vas a meter una sirvienta en la nueva casa? y le dije: ¡No!, no lo voy a meter, porque los esposos se meten con ellas cuando la esposa no está, y me dijo: ¿pero no quieres?, le dije, ¡no! yo haré el quehacer solita”, resaltó.

Mona recomendó a las chicas ponerse vivas para que no les vean la cara.

“No chicas, hay que ponerse vivas sino te ven la cara de pendeja, y Geros me dijo ¿no quieres? y le dije: ¡no quiero! y para no tener la necesidad de limpieza vamos a ser limpios, y no vamos a tener la necesidad”.

Mona dijo que no tendrán empleada doméstica. Foto: Especial.

Mona señaló que si contratara a alguien, sería una viejita aguada y nada atractiva.

Para que no la voltee a ver, ¿a ver, qué sentiría Geros si metiera a un latin lover, que me sacuda a mí y que esté todo fuerte”.

Al final, Mona aclaró que todo era broma, pero que mantiene la firme idea de no meter empleadas domésticas a su nuevo hogar.

Mona y Geros. Foto: Especial.

Yo le dije que se tiene que tener limpio. También voy a aprender a cocinar, porque allá hay horno, estufa, y bueno chicas, termino diciendo que la Rosa de Guadalupe nunca se equivoca, no miente, y se los dejo”, finalizó.