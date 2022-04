León, Guanajuato.- Mona y Geros no salen de una cuando entran en otra. Se retomó un Tik Tok en el que la influencer leonesa confiesa que en el pasado formó parte de una banda dedicada al robo de casas, donde ella la que se quedaba afuera para avisarle a los que entraban a las viviendas.

En el mismo en vivo, en el que la influencer de León, Mona, acepta que asaltó a una joven para quitarle sus botas Timberland, también confiesa que formó parte de una banda dedicada al robo de casas, donde el líder era su primo.

Y su banda chicas se dedicaba en esos tiempos a meterse a casas a robar, yo y otra prima éramos de las que nos quedábamos afuera, de esas personas que es como de como: ‘ahí viene, no viene’, y nos daban como teléfonos, como de avisar si ya venían o no venían las personas”, contó Mona en el en vivo.

Y por cuidar, te daban una feria (sic), y yo en ese tiempo también hacía eso chicas, una vez ese primo mío, me cegué no sé, me dijo: ‘un día vas a asaltar a alguien’, una vez me llevó en su camioneta y vi cómo asaltaron, tumbaron”, confesó Marisol, mejor conocida como Mona.