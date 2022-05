Mona da tips de cómo obtener dinero de YouTube: ‘Si te pones buza sí sacas dinero’

León, Guanajuato.- ¿A poco grabar videos sí deja? le preguntaron a ‘Mona’ en una transmisión en vivo, donde compartió con sus más de un millón de seguidores la compra de una camioneta RAM rosa.

Hace unos años, ni ella imaginó el impacto que tendría al grabar su vida cotidiana y la de su pareja en la colonia 10 de mayo, tal fue el click, que actualmente tiene más de 7 millones de seguidores en Facebook, casi 2 en YouTube (el equivalente a la población de León) y miles en Tik Tok.

Todas las reproducciones le han generado monetizar, es decir, cobrar por cada contenido o video que sube y que YouTube le pague el equivalente a las vistas.

Fue Mona quien aconsejó a quienes le preguntan -hasta con un poco de envidia- cómo le hizo para comprar una casa en una colonia exclusiva de la ciudad, comprar muebles lujosos para amueblarla, tener dos coches de buena marca.

No a todos los influencers les va bien, pero depende de la gente que tienes, todo depende de los seguidores. A lo mejor yo antes no cobraba porque no sabía pero ahora ya es difícil que alguien me vea la cara, ya sabes cómo está la onda, te empiezas a enseñar”, explicó.