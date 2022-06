Mona revela a exnovio tóxico que la buscó por su fama en internet

León, Guanajuato.- Mona confesó a sus seguidoras la vergüenza que sintió al reencontrarse con un exnovio tóxico que la buscó tras hacerse famosa en internet.

En una de sus transmisiones, Mona contó cómo fue que se liberó de una relación tóxica y lo que vivió al no darse cuenta de su valor como mujer.

Quería decirme cómo me portara, qué amistades tener, fue un novio muy tóxico…estaba bien morilla porque le aguanté muchas cosas, al grado de una infidelidad, porque me invitó a un cotorreo y ahí lo vi besándose con otra, pero dijo que ella se le insinuó y que él cayó”, platicó.

Narró que un día estaba manejando su camioneta rumbo a la casa de sus padres, cuando se lo encontró de frente y le quiso sonreír.

Iba pasando, lo veo, se me quiere aventar a mi camioneta, en cuanto me ve, se me avienta, me freno, me hace sus paros y se quiere reír conmigo, como vio que no le hice caso, fue a la casa de mi mamá”.