León, Guanajuato.- Mona, la popular influencer que hace unos días le entregó un ramo buchón a su papá, lleno de billetes que sumaban 50 mil pesos, ahora expresó su deseo de actuar en “La Rosa de Guadalupe” y le manda pedir a Televisa una oportunidad.

En una transmisión en vivo en su canal de YouTube, donde cuenta con 1.3 millones de suscriptores, Mona confesó que no se pierde un capítulo de esta serie de televisión y expresó su deseo de actuar en un capítulo.

“Ayer que estaba ahí trabajando con mi hermano, puse ‘La Rosa de Guadalupe’, pero se me acabaron mis datos”, lamentó la leonesa.

La influencer nacida en León, Guanajuato, contó que aunque tiene que trasladarse diario a su nuevo local, donde próximamente abrirá su primera tienda de ropa, no se pierde la serie de Televisa.

Al preguntarle cuál sería su capítulo ideal para participar en la serie, la pareja de Geros no dudó en decir que le gustaría actuar en una historia en la que ella sea la doméstica que se enamora del hijo de su patrona.

Me iría por lo que vivo, que la muchacha era pobre y el hombre era guapo, bueno, es que ahí no entra Geros, pero que la familia no lo quiere… no se crean… mejor saben qué, es que hay varios bien buenos chicas, donde te echa los perros el suegro, no pero suegro no tengo, mejor de un amor imposible, que no lo puedes tener”, expresó Mona.