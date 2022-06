¡Se estrena como emprendedora! Mona prepara la apertura de su nueva tienda

León, Guanajuato.- Mona prepara todo para la apertura de su tienda que planea tenerla funcionando para fines de junio.

En una transmisión en vivo, platicó sobre los trabajos que realizan los trabajadores y la mercancía que tendrá disponible.

Puse a Geros y a mi hermano a hacer trabajos -en la nueva tienda- todo lo que estoy comprando es mucho, de aquí a lo que veo cómo me va. Les he estado mandando mensajes a gente con la que he colaborado, y a quienes les quiero comprar mucho. Me llegaron más paquetes de gente que vende bolsas, pero viene con todo”, dijo.