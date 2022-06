Mona se queja porque sus nuevos vecinos la reportan por todo 'no puedo ni poner música'

León, Guanajuato.- Como es su costumbre, la leonesa Marisol, más conocida como Mona, compartió a través de sus redes sociales lo que pasa en su vida cada día y esta vez reveló que los vecinos en su nueva casa no la aceptan muy bien.

La pareja de Geros platicó en un video en vivo que sus nuevos vecinos la reportan por todo, que no puede poner música, y se molestan porque tiene muchos carros.

Aquí son bien raros de la cabeza... soy a la que más reportan", dijo Mona en el video.

La leonesa Marisol, conocida como Mona ha logrado gran popularidad en redes sociales. Foto: Facebook

La influencer vivía en la colonia 10 de Mayo, pero debido al éxito que ella y Geros han tenido en las redes sociales, se compró carros y una casa nueva en una zona privada con todo y guardias en la entrada.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

"Lo peor es que sé que me ven y me reportan por todo, que porque según las camionetas hacen bien harto ruido... pues ni modo que la meta alzada", contó Mona a sus 'chicas' como se refiere a sus seguidoras.

Marisol explicó que hay un grupo de whatsapp interno, en donde constantemente se quejan de ella.

"Se los juro chicas, a cada rato me andan reportando porque hay un grupo de whatsapp... aquí la gente reporta todo hasta cuando se les va la luz... que porque haces bien harto ruido con tus carros, no puedo tener música".

Mona contó que en una ocasión reciente los guardias fueron a su casa a decirle que la habían reportado por manejar muy rápido.

Otra de la queja de sus vecinos es que tiene muchos carros, y que Mona usa la cochera de la casa desocupada de al lado con su camioneta rosa.

“Tengo tres carros, pero en la cochera solo caben dos, pero como no quiero que le dé el sol a mi camioneta yo la meto en la cochera de la otra casa, yo pedí permiso y me dijeron que no hay problema… hasta eso les molestó”.

Mona reveló que sus vecinos creyeron que Geros era un albañil que trabajaba en el lugar. Foto: Facebook

También los juzgan por su físico

Mona además dio un ejemplo de cómo la gente aún tiene prejuicios por el físico de las personas, pues reveló que cuando recién llegaron a vivir en su nueva casa, sus vecinos pensaron que Geros era un albañil que trabajaba en una obra.

Aunque Mona dijo que quería aguantarse la risa por no hacer sentir mal a su pareja, no lo logró, y entre carcajadas platicó cuando Geros le contó el mal momento que había pasado, pues una persona le pidió a un guardia que lo sacara porque ya no era hora de que hubiera trabajadores en la zona, por lo que tuvieron que aclarar que él también vivía ahí.