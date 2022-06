¡La inmortalizan! Mona ya tiene su propio mural en Lagos

Jalisco.- Mona ya puede presumir de ser inmortalizada al menos en una barda creada por Mister A. un artista urbano de Lagos de Moreno.

Dicen que no hay profeta en su tierra, y Mona es un ejemplo tras este homenaje.

El artista Mister A. decidió pintar a Mona. Foto: Captura.

El pintor compartió en sus redes sociales, el paso a paso de cómo realizó dicha pintura, donde se muestra a Mona con menos tatuajes, y con una mirada misteriosa. La fotografía en la que se basó, fue en la última visita de Mona y Geros a Monterrey, lugar donde se hicieron amigos de Edwin Luna y Kimberly Flores.

Les comparto el proceso del Graffiti de MONA New fashion beauty MONA que hice en Lagos de Moreno, aún no sé si ya lo vio pero esperemos que sí pueda llegar a ellos. Gracias a todos los que estuvieron etiquetando. Les agradecería si pasan a verlo, dejan su like y lo comparten" dice publicación de Mister A.

El artista urbano detalló lo que tuvo que hacer y el proceso de elaboración, sobre todo áreas que tuvo que detallar porque no eran perceptibles.

Mister A en esta foto. Foto: Captura.

Hasta el momento, Mona y Geros no han reaccionados a este trabajo, que es un homenaje por parte de los artistas locales de Lagos.

Se enfrenta a las críticas

El artista enfrentó a sus detractores, pues tras subir el video fue muy critidado, a lo qeu respondió que lleva 11 años pintando a personajes virales. Llevo 11 años pintando ese tipo de personajes y quien conoce mi trabajo sabe el tipo de trabajo que suelo hacer.

En proceso de creación. Foto: Captura.

"Que no simpatices con Mona no hace que 1 millón de personas tampoco lo hagan y por lo tanto esté mal. Solo es un graffiti y en este caso un graffiti no va a venir a solucionar los verdaderos problemas que tenemos en la sociedad, en el momento que pueda alzar la voz para exigir, pedir, protestar u homenajear a través del aerosol, tenlo por seguro que lo haré. Si usted que se queja, tiene un espacio donde podamos pintar algo que para usted sea correcto me puede enviar mensaje y con gusto le cotizamos"