Mona tiene un ‘Sugar Daddy’ que le deposita dinero en transmisiones y piden que actúe con él en la Rosa de Guadalupe

León, Guanajuato.- En una transmisión en vivo Mona compartió que existe un hombre que le pone estrellas en sus transmisiones de YouTube y Facebook; los seguidores de la leonesa lo apodaron como ‘El Sugar Daddy’ de Mona.

‘El Sugar’ (seguidor) de Mona le manda miles de estrellas y ella le agradece en varios idiomas, esto causó mucha risa por parte de los seguidores de Mona. El hombre se llama ‘Roth’.

Roth me puso 5 mil estrellitas…Roth, ¿quién eres? no mam..nadie me manda así. Yo no sé quién es chicas, no lo conozco. Supongo que así como me manda dinero, ha de ser de Estados Unidos, supongo que es como de Nueva York, Estados Unidos”.

Mona resaltó que ella no lo ve como sugar, sino que quiere pensar que la ve como su hija y por eso la procura.

¿Quién será? solo me manda estrellitas. A ver, Roth unas palabras al público. Nunca comenta, solo me manda miles de estrellitas. Ustedes dicen qeu es mi sugar, pero qué tal si él me ve como su hija”.

En total, Roth le mandó casi 8 mil estrellas, pero ¿qué significan estas estrellas?.

Las estrellas de Facebook son una función que permite monetizar los videos en vivo, es decir, obtener dinero por cada una de ellas. Los espectadores pueden comprar estrellas y enviarlas mientras transmites en vivo o en videos en vivo anteriores en los que activaste las estrellas. Por cada estrella que recibes, Facebook te paga 0,01 USD.

“Unas palabras para Roth, no sé quién seas, pero te agradezco mucho. Te agradezco mucho que me mandes estrellitas, no sé de dónde seas, nunca comentas, pero Diosito que te bendiga, que se te multiplique mucho en lo que más necesites: esposa, salud, que Dios te bendiga”.

Mona le agradeció en varios idiomas, y hasta pidió el apoyo de un traductor para responderle a su gran admirador.