León, Guanajuato.- Los influencers Mona y Geros no paran de causar polémica. La grafóloga Maryfer Centeno dio a conocer que recibió amenazas luego de que dio a conocer que analizaría un video en el que la pareja se defiende de maltrato animal.

Hace unos días, se viralizó un video de Mona, en el que habla de maquillaje, en eso llega su pareja, Geros, a quien le informa que sus dos perritos le rompieron su camisa nueva, además de sus calcetines.

Geros sube las escaleras, pasan segundos en silencio y enseguida se escucha el llanto de dolor de las mascotas, y es tan fuerte que Mona corre a ver lo que pasa. Enseguida, seguidores pidieron cancelar a la pareja de leoneses en redes sociales.

El caso fue tan sonado que llamó la atención de la grafóloga Maryfer Centeno, que, sin conocerlos, anunció que analizaría su comportamiento, pero enseguida comenzó a recibir amenazas en las que le advertían que no hablara de ellos.

Salió este video donde estos influencer que yo nunca había tenido la oportunidad de escuchar, se ve cómo ella cuenta una anécdota que se ve es espontánea y le dice a su pareja lo del perro, y en ese mismo live escuchas unos gritos de un perro”, inicia Maryfer Centeno, ex presentadora de Hoy.

Agrega que cuando estaba viendo el video de Mona para poder analizarlo, su esposo lo escuchó y le preguntó a quién estaban matando, pues el llanto del perro era fuerte.

También opinó sobre el video de los youtubers de León en el que más que disculparse, lanzan amenazas y parece que regañan a sus seguidores.

Sea lo que sea que le estaba pasando a ese perro no era placer, lo más sorprendente fue cuando ellos sacan un video que además de ser larguísimos, parece que regañan a su público, a su audiencia”, dice la grafóloga.

Reprueba que Mona y Geros reten y mantengan una actitud amenazante.

Yo anoche, cuando mencioné que lo iba a analizar me llegaron algunas extrañas amenazas para que yo no siguiera hablando, adelante no tengo ningún problema en proceder legalmente contra cualquier persona que intente dañarme, para eso está la ley”, respondió Maryfer.