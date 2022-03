Mona y Geros llegan a los 6 millones de seguidores en Facebook y 1 en YouTube

León, Guanajuato.- Mona y Geros están imparables y es que no hace mucho, celebraron 5 millones de seguidores en Facebook, y ahora van en los 6 millones y 1 millón en YouTube.

Los influencers de León, Mona y Geros, presumieron en una transmisión en vivo que ya rebasaron el millón de suscriptores en su canal de YouTube, lo que los hace acreedores a una placa de reconocimiento.

Tarda mucho el proceso para que me puedan dar la verificación, pero ya estoy en eso morrillas, las meras chingonas son las que estoy transmitiendo, por ejemplo en YouTube es New Fashion Beauty Mona, tiene un millón ya de seguidores, ya mañana nos van a hacer paro para poder pedir ya la placa del millón chicas porque nosotros estamos bien pendejos y no la sabemos pedir”, dijo Mona.