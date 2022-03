Mona y Geros comparten lo que les regalaron sus fans tras convivencia en León

León, Guanajuato.- Geros y Mona agradecieron en una transmisión en YouTube los obsequios que recibieron de sus fans, en la convivencia del viernes 4 de marzo en un local en el centro.

Nos dieron varios regalitos, entre ellos, unos globos de unicornio; me recordaron un regalo que me dio Geros en uno de mis cumpleaños”, contó Mona.

Después Geros, agradeció que un niño se desprendiera de sus gorras para dársela.

Geros agradeció sus regalos. Foto: Captura

Yo salí, me vieron y me regalaron una gorra, les dije: ‘No, como crees! y que me la regalaron y muchas gracias por esto”.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

Los influencers respondieron a las preguntas de porqué cambian cuando están frente a la gente, y Mona respondió que son muy reservados en vivo, pero que en videos están en todo su esplendor

Es que nos da pena, por eso -dijo Geros-. No puedo llegar como soy aquí, es diferente hijos -añadió Mona-”.

Paletitas, termos, peluches, muñequitos de G.I. Joe, chocolates, zapatos, maquillaje, pulseras hechas a mano, fueron los presentes que más agradecieron.

Agradeció por los unicornios. Foto: Captura

"Llego una señora que me dio un regalo de su hija que estaba en Estados Unidos, que hizo pulseras de su propia mano, con corazoncitos”.

Este sábado, Mona y Geros compartieron que transmitirán con sus papás para contar chistes y cotorrear con la gente.

Gracias a todos los que nos acompañaron, estuvieron con nosotros; disculpen yo soy medio seria, pero me quiero quitar eso, me da un poco de vergüenza”, finalizó.