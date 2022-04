León, Guanajuato.- Mona y Geros, famosa pareja de influencers, no paran de compartir sus logros. Primero compartieron que recibieron las llaves de su propia casa, y ahora Geros compartió que se compró su primer auto, un deportivo negro.

En una transmisión por su canal de Facebook, donde cuentan con más de 6 millones de seguidores, Mona anunció que Geros tenía una sorpresa para compartir.

Aunque la pareja se encontraba en la fiesta de cumpleaños del hermano menor de la youtuber, se tomaron el tiempo para compartir esta alegría.

El momento más emocionante llegó cuando Mona enfocó el automóvil valuado en 600 mil pesos y le preguntó a su pareja cómo se sentía con su nueva adquisición y él no dudó en responder que muy contento.

Se trata de un Camaro Rs 2020, valuado en más de 600 mil pesos.

Me da mucho gusto chicas porque como yo les decía, es mucho el apoyo que nos han dado porque como se lo decía a Geros, en los dos meses que apenas llevamos monetizando, ustedes nos han apoyado tanto que no manchen, se me hace muy poco tiempo para lo que hemos logrado”, dice Mona agradecida.