León, Guanajuato.- En Tik Tok se retomó un video en el que Mona, famosa influencer leonesa, confiesa que asaltó a una joven “fresa” para quitarle sus botas Timberland, pues quería unas y no le alcanzaba el dinero.

En una transmisión en vivo, Mona aseguró que siempre había querido unas botas de esa marca, pero no le alcanzaba para comprarlas y se las robó a una joven.

Yo siempre había querido unas Timberland, nunca las pude tener porque yo le decía a mi papá: ‘apa, es que yo quiero unas Timberland’, me decía: ‘no, no, es que están muy caras’, estaban en unos como 2, 3 mil, no chicas, no me alcanzaba”, aseguró Mona en una transmisión en vivo por YouTube.

En poco tiempo, Mona y Geros, nacidos en León, Guanajuato, se convirtieron en una de las parejas más populares de redes sociales gracias a su peculiar estilo y a la naturalidad con la que se dirigen a sus seguidores, sin censura.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

La fama de Mona y Geros subió como la espuma, gracias a las transmisiones en vivo que realizan por YouTube, en las que no tienen pelos en la lengua. Foto: Especial.

En TikTok cuentan con más de 2.6 millones de seguidores, en Facebook suman más de 3.6 millones de seguidores, y en YouTube cuentan con 1.2 millones de suscriptores.

La polémica más reciente que causaron fue cuando Mona transmitía en vivo para hablar de maquillaje, en eso llega Geros, a quien informa que sus dos mascotas le rompieron su camisa nueva y sus calcetines, se retira y se escucha el llanto de los perros.

Los usuarios inmediatamente reprobaron el acto, los acusaron de maltrato animal y pidieron cancelarlos en redes sociales.

Y la última fue un video que internautas “desempolvaron”, en el que Mona confiesa que en una ocasión le robó unas botas de la marca Timberland a una joven, pues quería unas y no tenía dinero.

Sus amigos fueron sus peores consejeros al enseñarle cómo robarle las botas a una joven. Las usó, pero después de un tiempo, las desechó, pues el tono amarillo no era su favorito.

Me enseñaron chicas y sí es como feo eso. Yo me acuerdo que a la que yo se las quité era una fresilla, iba con varios amigos y (le dijeron) ‘a ella, a ella se las vas a quitar’ y yo ‘es que yo no sé tumbar, no sé cómo se hace eso’ (…) se las quité, no me acuerdo si le pegué, no sé, pero sus Timberland eran amarillas, me acuerdo, y duré un tiempo con ellas porque después las terminé tirando”, detalló la influencer.

Así serían las botas que Mona le robó a una joven, pues quería unas, pero no tenía la solvencia para adquirirlas. Foto: Especial.

Internautas reaccionan molestos con Mona y Geros

Como era de esperarse, apenas se viralizó el video en el que Mona acepta que robó unas botas con violencia a una joven “fresa”, como ella la describió, internautas no tardaron en mostrar su desaprobación, incluso, pidieron no hacer famosas a este tipo de personas.

Ahora son influencers, ella roba, tiene un lenguaje horrible, él le pega, le pega a sus perros, en fin”, “Y estos dos son la sensación. de verdad que México va de mal en peor”, “Este tipo de gente y contenido son los nuevos maestros de los niños, aguas padres, chequen lo que sus hijos están viendo en redes, muchos papando moscas”, reaccionaron en Facebook.

Sus amigos le enseñaron a Mona a "tumbar" personas para robarles sus pertenencias, lo aceptó ella misma. Foto: Instagram.