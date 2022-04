León, Guanajuato.- Mediante una transmisión, los tiktokers Mona y Geros se defendieron y respondieron a las acusaciones de maltrato animal en su casa, mientras ella estaba en un en vivo en sus redes sociales.

En un video que duró una hora con 30 minutos, visiblemente molesta, Mona, quien cuenta con más de un millón de suscriptores en YouTube, respondió a los usuarios, incluso seguidores que señalan a Geros de violentar a sus dos perritos, por romper su camisa nueva.

Marisol, nombre real de la youtuber, negó tal agresión a sus mascotas y acusó a otros influencers de querer meterles el pie, por envidia.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

Mucha gente no quiere que yo hable, yo soy buena onda, pero mierd*, soy lo más mierd* que se puedan imaginar”, dijo Mona.

Hace unos días, Mona y Geros recibieron su placa por el millón de suscriptores en YouTube. Foto: Especial.

Con Geros a su lado, la joven leonesa advirtió que no le da miedo esta polémica, por el contrario, podría emprender acción legal contra los que los acusan.

No me da tanto miedo que hasta si yo quiero puedo empezar a proceder legalmente y se ching*n”, agregó.

Reconoció que fue un error contar su vida privada porque esa misma información está siendo usada en su contra.

Y sobre el video en el que presuntamente se escucha que Geros los golpea por romper su ropa, asegura que es mucho tiempo antes y que solo los regañó.

De paso aclaró que en esa ocasión Geros no estaba drogado y que a ella no le da miedo que salgan sus trapitos al sol porque ha contado todo de su vida en sus redes sociales.

En ese tiempo que pasó lo del perro no tenía ni 300 mil seguidores… nadie lo sacó, ahora ya todos lo quieren sacar, tampoco yo tapo a Geros, yo sé que en su momento él la c*gó, hasta conmigo, se los conté como forma de desahogo, mucha gente me escuchaba pero ahora ya todas se hacen las indignadas”.

Mona aceptó que Geros sí ha cometido errores, pero no es verdad que golpeó a sus mascotas. Foto: Especial.

Se pasaron de ve*g* al decir que según Geros, de los put*z*s que les daba, se convulsionaba, o sea, vayanse a la mi*rd*, Kira nunca se convulsionó por eso, ella se convulsionó porque me la quisieron envenenar”, agregó.

Compartió que una seguidora fue quien le regaló a Kira y a otro perro, los cuales aceptó porque siempre le han gustado, incluso la veía como su hija porque ella no puede concebir.

Mona dice que la gente que los critica no son veganos. Foto: Especial.

Al final, Mona dijo que actualmente no tiene perros y no es por miedo a protección animal, sino porque no tiene el tiempo de cuidarlos, y los que tenía, los dio en adopción.

Soy alérgica y no estoy diciendo que por alérgica los di en adopción”, aclaró. “Mis perros ya no los tengo, sí los fui regalando a personitas que yo sabía que los iban a cuidar un poquito mejor, sí tuve muchos perros, siempre me gustaron desde niña, muchos me dolieron cuando se me morían”.

Geros también se defiende

Sobre la filtración del video que pone en evidencia el presunto maltrato a sus dos mascotas, Geros respondió que ya tiene tiempo y fue editado para hacerlo quedar mal.