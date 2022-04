León, Guanajuato.- Mona y Geros, conocidos como la pareja chola de Tik Tok, causaron indignación en redes sociales luego de que se difundió el momento en el que se escucha cuando Geros violenta a sus dos perritos de forma cruel.

Mona se encontraba en un en vivo de maquillaje con sus seguidoras a través de sus redes sociales cuando tocan la puerta, era su prometido, Geros, y ella le comenta que sus dos perritos, jugando, rompieron una de sus camisas nuevas, además de sus calcetines.

Geros no aparece mucho en pantalla, pero segundos después se puede escuchar en la transmisión cómo grita, luego un silencio y enseguida los perritos comienzan a llorar de forma desesperada.

Tan fuertes son los gritos de las mascotas que Mona corre para ver qué pasa, pero no cancela la transmisión.

En ese momento, internautas comienzan a cancelar a la pareja de influencers, quienes al momento no han salido a dar una explicación.

Miren, no hablé de que se comprometieron porque no los topo, pero este tipo de cosas yo creo que ahí ustedes encarguense, la neta de seguir haciendo famosa a la gente que quieran hacer, pero yo creo que son el tipo de actitudes que no necesitamos más en el mundo”, dijo molesto el tuitero Pablo Chagra.