¡Lo que faltaba! Vecinos acusan a Mona y Geros de tener ‘autos robados’

León, Guanajuato.- Lo que faltaba, Mona y Geros denunciaron en su cuenta de Facebook la cacería que llevan a cabo sus vecinos pues ahora los acusan de ‘tener autos robados en su cochera.

Mona. Foto: Facebook.

En una transmisión, la pareja de youtubers guanajuatenses quienes han ganado fama y dinero, gracias a sus videos y colaboraciones, compartieron una nueva denuncia por parte de sus vecinos.

¿¡Los guardias!?, ¡ay no!, ¿otro reporte? bueno, para un reporte, un buen hot cakes”, dijo Mona mientras cocinaba unos hot cakes.

Geros fue el encargado de salir para recibir la queja de los guardias de seguridad.

Dicen que en la mañana estaba tránsito checando los autos, que porque mis carros se ven malos, que estaban toque y toque y checando números de series, porque les denunciaron que teníamos autos robados”, explicó Geros.

Gente envidiosa

Mona calificó a sus vecinos como envidiosos y que se ‘pasan de lanza’.

“Eso no es sorprendente, desde que llegamos aquí la gente nos reportó; decían que en qué andábamos, pero bueno, tienes que andar en algo para tener un carro bonito, la gente no puede salir adelante porque no le gusta a la demás”, lamentó.

“La gente dice que porqué tenemos tanto carro, que nos vemos sospechosos, que muy tatuados, pero tenemos pinc…tres carros. No mam… Pero bueno, que Dios los bendiga, a los que nos reportan”, añadió Geros.

Mona platicó que cuando sale, los vecinos les hacen caras y los ven con ínfulas de grandeza.

Como que se creen millonarios, cuando no. Las casas no son la súper zona, pero se creen los muy millonarios; es lo malo de las privadas, que -creen- que tienen mucho dinero”.

Mona sabe de estas cosas, pues trabajó mucho tiempo como empleada doméstica en el Residencial Gran Jardín.