León, Guanajuato.- Los youtubers Mona y Geros están envueltos en la polémica luego de que él fue acusado de maltrato animal y a partir de ahí, internautas retomaron un video en el que la influencer lo acusa de violentarla física y verbalmente.

Hace tres días, se viralizó el video de una transmisión en YouTube en la que la leonesa Mona hablaba de maquillaje y en eso llega Geros a quien le informa que sus dos perritos, jugando, le rompieron su camisa nueva, además de sus calcetines.

Aunque se ve poco a cuadro, Geros reprocha el acto y se va, pero luego de unos segundos se escucha un silencio, luego un fuerte llanto de las mascotas y Mona corre a ver lo que pasa.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

Aunque ellos niegan que los dos perritos fueran agredidos, este actuar fue severamente condenado por seguidores, quienes de inmediato pidieron que fueran cancelados en redes sociales.

Hace unos meses, Mona compartió con sus seguidoras que en el pasado, Geros la golpeaba por culpa de sus amigos. Foto: Especial.

Este tema “desempolvó” otro, cuando Mona confesó en una transmisión en YouTube que Geros la golpeaba porque suponía que le era infiel.

Agregó que sus amigos eran los que le insinuaban el engaño de Mona.

Fue durante una transmisión en vivo donde Mona mencionó que su pareja la agredía físicamente. De acuerdo con la influencer, los amigos de su prometido le decían que ella le era infiel.

Siempre le decían cuando llegaba:‘Ay no, menso, cuando tú no estás la Mona es bien quién sabe qué. Baja y se mete con toda la otra banda’, nombre chicas, pues Geros llegaba y sí, era un pedot*, porque Geros le creía a sus amigos. Llegaba y ‘que eres esto’ y yo le decía ‘No Noriel, no es cierto, yo te soy muy fiel, yo no me meto con nadie’”, comentó Mona.

Marisol, nombre real de la influencer, contó que en una ocasión Geros le pegó en la columna que pensó que quedó paralítica. Foto: Especial.

La youtuber de León aclaró que contar los malos momentos al lado de Geros no era para que le tomaran coraje, pues solo se quería desahogar.

Yo les cuento, no para que le agarren coraje, solamente es una vivencia, porque todas hemos pasado eso (…). Un día, gracias a uno de sus amigos, Geros me tiró un put*z* y su amigo: ‘sí güey, así es para que una ruca te haga caso’”, mencionó.

La youtuber de 23 años relató que muchas noches las vivía llorando debido a los malos tratos de su pareja, de 22 años.

Cuando yo empiezo a hacer mi quehacer, Geros era muy pegón conmigo, por cualquier cosa, que llegaba y ‘vengo de malas’ y si se enojaba, me daba un putazo a mí y yo nunca le hacía nada chicas, yo nomás lloraba. Por todo peleábamos, él llegaba de malas”, recordó.

Mona pensó que quedó paralítica por golpiza de Geros

En el mismo video, Mona contó que en una ocasión Geros la golpeó tanto que rompió la cama y pegó tanto en la columna que pensó que había quedado paralítica, pues no se podía levantar.

Una vez sentía que ya no iba a poder caminar porque me dio un put*z¨* en la columna, no me podía ni parar, duré mucho para poderme parar de la cama, dije: ‘ya me quedé paralítica’, empiezo a guardar mis cosas y dije: ‘no, ya mejor me voy a ir’”, contó Mona en el video.

La leonesa recordó que cuando Geros se arrepentía de lo que hacía, comenzaba a “portarse bien” con ella.

Era de los hombres que hacía lo malo y después de rato quería esconder la mano y ya me hablaba bien o me hacía de comer y hacía el quehacer”, contó.

Hace unos días, la pareja originaria de León estuvo en el programa de Franco Escamilla. Foto: Especial.