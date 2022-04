Mónica Noguera deja ‘De Primera Mano’ por este nuevo proyecto ¿En Televisa?

Ciudad de México.- Desde hace varios años Mónica Noguera formaba parte de del programa de espectáculos De Primera Mano, pero acaba de anunciar su salida de la emisión, aunque aseguró que se queda en Imagen Tv.

Pero las especulaciones de su repentina salida no se han hecho esperar, y ahora es el periodista Marcos Antonio Silva quien asegura que “Mona” podría incursionar en las filas de Televisa.

Estos rumores se vienen escuchando desde el 2020, año en el que se presentó en la televisora de San Ángel en un par de programas, por lo que han dicho que sería para traicionar a Gustavo Adolfo Infante, y si bien en un principio negó que fuera a abandonar el programa de espectáculos, hoy se confirmó que es una realidad.

A través de su canal de YouTube, Marcos Antonio Silva compartió que Mónica muy pronto iba a renunciar al programa conducido por Gustavo Infante, Lalo Carrillo y Addis Tuñón, quienes ya estarían buscando un reemplazo.

Mónica confirmó su salida, pero no se irá de la empresa Imagen Televisión, pues aseguró que solamente saldrá del programa en el cual estuvo cinco años, pero seguirá formando parte del talento de la televisora.

Buenas tardes. De Imagen Televisión no me voy, me verán probablemente con Ciro, Paco Zea, ¡Qué Chulada!, con Sale el Sol, con Yuri, no sabemos… de Imagen no me voy, miren, de aquí a viejita, espero”, comentó al iniciar su último programa.