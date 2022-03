Como 'masacre y asesinato' señalan Montaner y Sanz el ataque de Residente a J Balvin

México.- Este jueves René Pérez Joglar, mejor conocido como Residente, estrenó una sesión musical junto a Bizarrap en el que dejó muy mal parado al reguetonero J Balvin, pues sus palabras fueron tan directas e hirientes que hasta Ricardo Montaner y Alejandro Sanz se metieron al conflicto.

El vocalista de Calle 13 publicó su "Music Sessions #49", una colaboración junto al DJ y productor Gonzálo Julián Conde, mejor conocido como Bizzarrap o BZRP, el cual tras su estreno este 3 de marzo ya tiene más de 24 millones de vistas en YouTube.

Residente publicó una sesión musical dedicada a tirarle con todo a J Balvin. Foto: Captura de video

En esta sesión junto a Bizarrap, Residente 'le tira' a J Balvin haciendo mención de que no compone sus letras, de que solo es una imagen que presume en redes, pero además se burla de los problemas mentales y emocionales que ha padecido el reguetonero, entre una serie de rimas que el cantautor Ricardo Montaner calificó como una 'masacre inecesaria'.

J Balvin no ha expresado nada respecto a lo que canta Residente contra él. Foto: Instagram

A través de su cuenta de Twitter, el cantautor venezolano Ricardo Montaner publicó su opinión sobre el pleito entre Residente y J Balvin, que comenzó cuando el colombiano convocó a un boicot contra los Latin Grammy debido a que consideraba que la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación no valoraba el género urbano.

He visto con tristeza como dos colegas (diferentes) se ensañan hasta sacarse sangre. Lo de mi querido @residente con mi querido @JBALVIN es un acto despiadado, una masacre innecesaria, una ironía, un despilfarro de talento en una causa sin razón", escribió Montaner.

Montaner agregó: "Todos entramos, todos cabemos, más allá de los gustos y de los colores", y aunque aseguró que 'no sabe de rimas', hasta se animó a aventarse algo que parece un rap dedicado a J Balvin y a Residente.

“Yo no se de reguetón, ni de rimar señores,

yo solo se que la vida se trata de saber dar honores,

al que limpia, al que barre, al que vende flores,

al humilde, al patriota, al cartonero pobre.

El éxito no es culpable de tus sin sabores, ni la rabia es excusa para tus errores, yo te invito residente a un abrazo enorme, a José y a quienes para ti sean inferiores.

No me culpes, no me cobres si algún día te encuentro, esto solo es un consejo de este cantante viejo.

Algún día entenderán,

que no era necesario,

haberse batido a duelo,

haberse acribillado.

Yo se que ustedes dirán que este papel no me toca, yo pienso que de la abundancia del corazón, habla la boca”.

Además, el cantante de éxitos como "La cima del cielo" y "Me va a extrañar" invitó a René Pérez y a José Álvaro Osorio Balvín a darse un abrazo, y les recordó que los quiere a ambos.

Alejandro Sanz lo califica como 'asesinato'

Pero Ricardo Montaner no fue el único que se involucró en el pleito entre Residente y J Balvin, quien recientemente estuvo pidiendo oraciones debido a la delicada salud de su mamá tras complicaciones por COVID.

Alejandro Sanz y J Balvin se enfrascaron en una discusión cuando fueron coaches en el reality de Televisa, La Voz. Foto: Captura de video

El cantautor español Alejandro Sanz, quien coincidió con J Balvin en La Voz cuando ambos fueron coaches del reality de canto en Televisa, publicó un mensaje en Twitter que también causó controversia.

"Acabo de ver un asesinato cometido con un lápiz", escribió Sanz.

Tras este mensaje, los seguidores de Alejandro Sanz le recordaron que él también dejó mal parado al reguetonero colombiano justo cuando ambos fueron coaches en La Voz.

Un usuario en Twitter 'desempolvó' un video de cuando J Balvin intentó hacer quedar mal a Alejandro Sanz en el reality La Voz.

"¿No vino el que canta por ti?", pregunta J Balvin a Sanz, a lo que el español el responde: "Tú como ni siquiera cantas, no tienes que traer nadie que cante por ti", mientras Gloria Trevi y Los Tigres del Norte, quienes también formaban parte de La Voz mostraban risas un tanto incómodas.

J Balvin no supo qué decir, y solo exclamó "oh, oh", lo que usó Sanz para decirle: "'Oh, oh', tremenda poesía", y ante el intento del reguetonero de decir algo mejor lo invitó a dejar hasta ahí la discusión.

"Vamos a bajarle porque terminamos... ¿salimos fuera?".