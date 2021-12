México.- Montserrat Oliver considera que es ‘obvio’ que Galilea Montijo y Ninel Conde salieron con un narco, que no es nada nuevo lo que se revela en el libro “Emma y las otras señoras del narco”, de Anabel Hernández.

La conductora del programa “Hoy” y la llamada “Bombón Asesino”, han sido acusadas de haber tenido alguna relación con narcotraficantes, en el caso de Galilea Montijo, con el capo Arturo Beltrán Leyva.

Ninel Conde y Galilea Montijo aparecen en "Emma y las otras señoras del narco"./ Foto: Especial

Montserrat Oliver, de 55 años, concedió una entrevista a la prensa en la que afirmó que las revelaciones de “Emma y las otras señoras del narco” no es un tema nuevo, insinuando que todo mundo sabe que algunas famosas han salido con narcotraficantes.

La conductora del programa “Mojoe” dejó entrever que si ella saliera con un narco, sería su decisión personal, así como Galilea Montijo y Ninel Conde decidieron en su momento hacerlo, pues es normal que algunas estrellas canten en sus fiestas privadas.

“A mí me da risa que hoy se espanten de eso cuando es sabidísimo que en muchos ámbitos ha habido fiestas privadas y todo, y todo mundo ha ido a hacer sus shows y todo, no sé orita qué rollo traigan”, expresó Montserrat Oliver.

Montserrat Oliver es una conductora de televisión de 55 años./ Foto: Instagram

Montserrat Oliver no negaría su relación con un narco

A la pregunta ‘obligada’ de si Montserrat Oliver saldría con un narco, ella respondió que si este fuera el caso en el pasado, lo diría, y si se lo llegan a proponer en un futuro, quizás aceptaría.

“Yo no, no he andado con ningún narco, pero si hubiera andado con alguno pues sí les decía, pues si sabía que sí era y me fue bien, pues ya muy mi pedo”, aseveró.

“Yo no he andado con ningún narco aún, no sé mañana”, agregó entre risas.

Cabe destacar que además de Galilea Montijo y Ninel Conde, en el libro “Emma y las otras señoras del narco”, aparecen los nombres de Alicia Machado, Lucha Villa, o Issabella Camil.

