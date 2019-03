Montserrat Oliver estuvo a punto de morir por fumar el 'sapo de Sonora'

En su programa Montse & Joe, Montserrat Oliver compartió un momento muy íntimo en el que se enfrentó cara a cara con la muerte al tratar de lidiar con la pérdida de su mamá y dos tías muy queridas.

En un segmento, su compañera Yolanda Andrade le pidió a Montserrat Oliver que contara esta experiencia y aunque con cierto recelo, Oliver accedió a sus exigencias para evitar que otros sufrieran lo mismo que ella.

Oliver compartió que tras la muerte de su mamá y dos tías muy queridas que eran su pilar, sintió que su vida había perdido el rumbo, por lo que probó una terapia alternativa para "intentar rescatarme de alguna manera".

Contó que debido a dicha crisis en la que perdió "las ganas de comerse el mundo", Fabiola Campomanes le platicó acerca de "el sapo de Sonora", un ritual alternativo consistente en fumar veneno del sapo bufo por sus efectos alucinógenos.

El veneno del sapo bufo contiene una sustancia conocida como DMT, también contenida en la ayahuasca.

Esta sustancia se produce en todos los seres vivos, pero únicamente al momento del nacimiento o la muerte. Es por ello que muchos consideran que el consumo de DMT los acerca a experiencias espirituales o a Dios.



Oliver contó que nunca había probado ninguna de estas sustancias, porque está completamente en contra de las drogas, pero decidió intentar el sapo de Sonora para recuperar cierto sentido en su vida.

La ayahuasca tiene solo una unidad de DMT, mientras que el veneno del sapo contiene 5 unidades de DMT.

Te fumas el veneno del sapo. Lo que no me dijeron con obvia razón era que te mueres un poquito. Ellos te están poniendo agua y te están tocando para que no dejes tu cuerpo", relató.