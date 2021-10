México.- Diana Negrete, la única hija del actor y cantante guanajuatense Jorge Negrete, murió a los 79 años. Quien fue el encargado de dar la noticia fue su hijo, Rafael Jorge Negrete, quien a través de sus redes sociales dio detalles del fallecimiento.

Los restos de Diana Negrete, hija de uno de los íconos del cine de oro mexicano, Jorge Negrete y la actriz y bailarina española Elisa Crochet Asperó, mejor conocida como Elisa Christy, serán depositados en el Panteón Jardín junto a los de su famoso padre.

Muchas gracias por todos y cada uno de sus mensajes de condolencia. Disculpen si no los he contestado. El entierro es hoy a las 2:00 p.m. Panteón Jardín. No hay que olvidar que aunque estamos en semáforo verde es importante mantener la sana distancia", escribió el tenor Rafael Jorge Negrete.