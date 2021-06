Estados Unidos.- Edna Schmidt, reconocida periodista de Telemundo y Univisión, murió a los 51 años de edad a causa de la depresión y el alcoholismo en el que se refugió por la muerte de su madre hace más de un año.

Edna Schmidt, quien trabajó por años para “Despierta América”, murió a los 51 años, informó el mismo programa de la cadena Univisión en sus redes sociales.

Lamentamos el sensible fallecimiento de la periodista Edna Schmidt. Descanse en paz”, dice la publicación en Instagram.

La periodista de origen puertorriqueño sufría de depresión y alcoholismo, y aunque aún no se da a conocer el motivo de su fallecimiento, se supo que también tenía cáncer.

La primera en pronunciarse por el fallecimiento de Edna es Ana María Canseco, su ex compañera en la televisora.

No lo puedo creer”, escribió.

La comunicadora, quien tenía siete años alejada de las cámaras, vivía sola en una finca en Puerto Rico, en plena paz.

En su última entrevista, Schmidt le confesó a Neida Sandoval lo difícil que fue para ella el último año, pues además de padecer la pandemia, perdió a su mamá.

Me siento nostálgica, este año ha sido muy duro, perdí a mi mami, y no ha sido fácil, pero como tú, somos robles“, dijo Edna en abril pasado para el canal de YouTube de Sandoval.

En 2011, la periodista puertorriqueña fue encontrada alcoholizada en el estacionamiento de las instalaciones de Univisión, por lo que fue despedida.

Y el Diario New York informó que se sometió a varios tratamientos y luego volvió a los medios en la filial de Telemundo en Chicago, donde estuvo dos años, luego los demandó por discriminación.

Sobre el último programa que condujo, Edna dijo recordar muchas cosas, pero sobre todo, la hipocresía y las puñaladas que le dieron por la espalda personas en las que ella confío.

Tantas cosas, hipocresía, la puñalada, porque yo fui realista en mi trabajo, es cierto que tenía ese pequeño problemita, pero lo que me dolió más fue que la gente en la que yo pensaba que podía confiar, me clavaron la puñalada en la espalda como tú no te imaginas, y eso duele", aceptó.