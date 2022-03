Él es Pasha Lee, el actor y cantante ucraniano que murió en combate tras invasión de Rusia

Ucrania.- Pasha Lee, actor, cantante, presentador de televisión y compositor ucraniano, falleció a los 33 años este domingo en los bombardeos rusos después de que se unió a la lucha contra las fuerzas invasoras, segúninformes de medios de comunicación.

Nos mantuvimos firmes en 2014, sin rendirnos de inmediato ¡Gloria a Ucrania!”, escribió Pasha Lee en su Instagram hace una semana.

Lee, también conocido como Pavlo Li en su página IMDb de Estados Unidos, fue asesinado en la ciudad ucraniana de Irpin este domingo 6 de marzo, según confirmó el periodista Sergiy Tomilenko y un post del Festival Internacional de Cine de Odesa.

Desde febrero, Pasha Lee presentaba un programa en el canal Den TV. Foto: Instagram.

Hacemos un llamado a la comunidad mundial para que ayude a Ucrania en la lucha contra Rusia y detenga la guerra. Le instamos a que cierren el cielo sobre Ucrania de inmediato y continúe boicoteando el cine ruso”, señaló el certamen.

Reforma publicó que Pasha participó en exitosos filmes ucranianos, como Shtolnya, Shadows of Unforgotten Ancestors, Zvychayna Sprava, The Fight Rules y Meeting of Classmates, entre otras.

Antes, Pasha Lee fue cantante y actor. Foto: Instagram.

También realizó trabajos en comerciales y participó en programas de televisión, así como actuación de voz. Además, era reconocido por su labor como compositor, cantante y actor de teatro.

Pasha Lee, asesinado durante el bombardeo en Irpen, defendiendo a Ucrania. Es actor, presentador de televisión, mi colega y un buen conocido... No hace mucho filmamos juntos un teaser para una película infantil. ¡Nunca será olvidado!”, escribió en redes sociales la actriz ucraniana Anastasiya Kasilova, colega.

Según Reforma, el histrión se había unido a las fuerzas armadas ucranianas, sirviendo en una unidad de defensa territorial, la cual, aparentemente, entró en acción en Irpin, un área que estuvo sitiada durante todo este fin de semana.