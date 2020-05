Muere Pilar Pellicer, primera actriz de Cine de Oro, a causa del Covid-19

México.- Este sábado se registró el fallecimiento a los 82 años de edad de la primera actriz Pilar Pellicer, por complicaciones causadas por el coronavirus (Covid-19).

La triste noticia del deceso de la Reina de la época de oro del cine mexicano la dio la Asociación Nacional de Intérpretes.

La noticia también fue dada por el presentador de televisión Luis Magaña en redes sociales.

La actriz Patricia Reyes Spíndola, quien, además de ser su amiga, tuvo una trayectoria paralela a la de Pellicer, también lamentó las circunstancias en las que falleció la actriz con la que compartió créditos en ‘Las Poquianchis’.

Lo siento muchísimo, acabo de hablar con su hija hace un momento. Lo siento mucho, todos lo sentimos mucho la verdad, yo quiero mucho a su hija y me da mucha pena que ahorita no pueda estar ni siquiera cerca de su mamá. No estamos acostumbrados (a no poder despedirnos de los seres queridos) y pues así sucede”, platicó a Notimex.