Muere el actor Willie Garson, ‘Stanny’ en 'Sex and the City'

Estados Unidos.- El actor Willie Garson, quien es reconocido por su papel de ‘Stanny’ en la serie “Sex and the City” murió a los 57 años; fue Nathen Garson, su hijo, quien informó sobre el fallecimiento; la causa de su muerte no se ha dado a conocer, sin embargo se sabía que enfrentaba una batalla contra el cáncer.

Willie Garson destacó en cine y televisión durante más de tres décadas, principalmente en las series "Sex and the City", "White Collar" y "Hawaii Five-0".

Papá, te amo tanto. Que descanses en paz. Estoy muy contento de que hayas podido compartir todas tus aventuras conmigo y lograr tanto. Me siento tan orgulloso de ti”, escribió Nathen Garson.

“Siempre te amaré, creo que ya es hora de que emprendas tu propia aventura; siempre permanecerás conmigo. Te amaré más de lo que nunca sabrás y me alegro de que ahora puedas estar en paz", escribió su hijo en redes sociales.

Sarah Jessica Parker y Willie Garson eran los mejores amigos en la serie 'Sex and the City'. Foto: Instagram

Willie Garson siempre será recordado

Uno de los personajes más recordados de Willie Garson es el de Stanford Blatch, ‘Stanny’, el mejor amigo gay de Carrie Bradshaw, la protagonista de la serie “Sex and the City”, interpretada por Sarah Jessica Parker.

Fue justamente una cuenta de fans del personaje de Sarah Jessica donde se publicó un emotivo mensaje sobre el deceso de Willie.

Mi corazón está roto y mis manos tiemblan ahora mismo… Willie Garson, nuestro querido Stanford Blatch, ha muerto. Tenía 57 años. No se ha revelado la causa de la muerte”, se lee en el mensaje.

Aunque se detalló que el personaje de Garson no apareció en todos los episodios, sus escenas siempre fueron memorables.

Hace solo unos días, filmó en Nueva York con SJP (Sarah Jessica Parker) para el próximo capítulo de SATC, llamado And Just Like That. Parecía estar bien... El mejor amigo de Carrie siempre será recordado #rip”, se lee junto a una foto de ambos personajes.

Willie Garson retomó el rol para And Just Like That... continuación de la serie, que HBO Max estrenará a finales de año.

El intérprete, nacido en Nueva Jersey en 1964, actuó en al menos 300 episodios de series de televisión y casi 80 películas, entre ellas “Loco por Mary”, “Speechless” y “Quieres ser John Malkovich”.

