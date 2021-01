Muere Ximena Hita, Miss Aguascalientes 2019

México.- A través de redes sociales, la organización Miss México dio a conocer el lamentable deceso de Ximena Hita, Miss Aguascalientes 2019. Se desconocen las causas.

Ximena Hita fue la ganadora del certamen Miss Aguascalientes 2019 y representante de ese estado en el concurso de Miss México 2020.

Aunque al momento no han confirmado la causa de la muerte de la modelo, trascendió que supuestamente, Ximena, de 21 años, se quitó la vida. De acuerdo con información de diversos medios, a pesar de los esfuerzos para reanimarla, los paramédicos no lograron salvarle la vida.

Apenas se informó su muerte, fans de la reina de belleza externaron sus condolencias y enviaron abrazos al cielo.

Descansa en Paz reina”, “¿Alguien que me diga que ella está bien? Y no es la de la noticia”, “Descansa en paz, el cielo tiene un nuevo ángel”, “No lo puedo creer, me acabo de enterar, ella era de las favoritas y que pena que no nos hayamos dado cuenta de lo que estaba atravesando, gente pidan ayuda si tienen este tipo de pensamientos”, “Vuela alto Ximenita, te vamos a extrañar, dejas un gran vacío”, le escribieron seguidores en Instagram.