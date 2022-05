Muere el actor Ray Liotta a los 67 años de edad

México.- Medios especializados reportaron el fallecimiento de Ray Liotta en República Dominicana mientras filmaba la cinta “Dangerous Water”.

Tenía 67 años de edad, y fue famoso por su actuación en “Buenos Muchachos”.

El intérprete se convirtió en habitual del cine de gángsteres desde que protagonizó junto a Robert De Niro y Joe Pesci el descenso a los infiernos de Henry Hill, que dirigió Martin Scorsese en 1990.

Según el portal 'Deadline', el actor, que se encontraba en pleno rodaje y falleció mientras dormía.

El actor vivió un especie de resurgimiento, pues destaca su aparición en la película de Netflix 'Historia de un matrimonio', 'No Sudden Move' o uno de sus últimos trabajos, la precuela de 'Los Soprano', 'The Many Saints of Newark', sobre los orígenes de Tony Soprano, donde repitió en uno de los registros que más abundaron en su carrera, el de mafioso. Precisamente fue en la localidad de Nueva Jersey donde nació en 1954 Ray Liotta.

El actor, nominado al Globo de Oro en 1987 por 'Algo salvaje', acababa de terminar la película 'Cocaine Bear', dirigida por Elizabeth Banks, y tenía previsto protagonizar 'Working Title The Substance', junto a Demi Moore y Margaret Qualley.