Muere el influencer Dmitriy Stuzhuk por Covid-19; no creía en existencia del virus

El influencer ucraniano Dmitriy Stuzhuk, de 33 años, falleció por complicaciones después de contraer Covid-19 en un viaje que realizó a Turquía, la noticia fue confirmada por su exesposa.

Hace tiempo, el también youtuber había llamado la atención de sus seguidores al negar la existencia del virus, esto a pesar de que se había exparcido por el mundo.

SIGUIÓ CON SU VIDA NORMAL

La vida de Dmitriy Stuzhuk se centraba en promover los deportes y la vida saludable en su cuenta de Instagram, en la que suma más de 1 millon de seguidores. Y fue a través de esta misma red social donde confirmó que se había contagiado de Covid-19 en un reciente viaje a Turquia.

En los diías siguientes de dar positivo al Covid-19, empezó a contar su experiencia con la enfermedad:

“Como todos saben por las historias, estoy enfermo de coronavirus. Hoy, después de regresar a casa, por primera vez hubo entusiasmo por al menos escribir algo. Quiero compartir cómo me enfermé y advertir a todos: también pensé que no había COVID, y todo esto es relativo. Hasta que me enfermé”.