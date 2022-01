México.- Willy Gutiérrez, quien participó en el reality de TV Azteca La Academia, murió el mismo día que hubiera festejado su cumpleaños, informó su hija Lisset a través de su cuenta de Instagram, con una imagen donde aparecen juntos y un emotivo mensaje.

El maestro de La Academia, quien además fuera cantante, compositor, arreglista y director musical, perdió la vida a los 76 años de edad, por culpa de un cáncer linfático.

Willy Gutiérrez compartió su conocimiento musical en La Academia./ Foto: Google

Su hija Lisset, confirmó el deceso de su papá con una publicación que hizo en su cuenta de Instagram, donde también compartió una fotografía en la que aparecen amorosamente juntos.

"Con un dolor muy profundo les comparto que el amor más grande, mi adoración, mi maestro, mi mentor, mi sensei, mi guía, mi papito, el más amoroso ayer por la noche el mero día de su cumpleaños, -martes 18, trascendió a otro plano, dejando por su paso un gran legado, de enseñanza y sobre todo de mucho ¡Amor!”, comenzó diciendo Lisset.

La también actriz agregó que su padre Willy Gutiérrez fue un artista en toda la extensión de la palabra, dejando un gran legado a su paso por el plano terrenal.

"Vivió una vida llena de amor, una vida llena de Dios. Una vida que valió vale y valdrá la pena recordar. Luchó contra un cáncer linfático nuestro titán y luchó hasta el final, después de operaciones, radio, quimios, trombosis pulmonar y dos neumonías y seguía luchando. Dios no quiso que sufriera y no sufrió. Él no se enteró de todo lo que su cuerpecito recibió", agregó la artista.

Con esta foto, la cantante Lisset se despidió de su padre Willy Gutiérrez./ Foto: Instagram

Willy Gutiérrez fue internado en el hospital el pasado jueves 6 de enero, ya que fue intubado, le practicaron una traqueotomía, le pusieron tres catéteres y recibió una hemodiálisis, pero este martes 18 de enero, su cuerpo ya no aguantó más y murió.

Dedican condolencias

Bajo la publicación de Lisset sobre la muerte de su padre Willy Gutiérrez, otros famosos como Carlos Rivera, quien perteneció a La Academia, le escribieron sus condolencias y su más sentido pésame.

"Te abrazo con mi corazón Lisset. Dios reciba en el cielo a nuestro adorado maestro. Lo voy a recordar siempre con mucho cariño. Gracias hasta el cielo por lo que dejó en tanta gente a la que enseñó", escribió Carlos Rivera.

"Te mando un abrazo muy fuerte", dijo Edith Márquez.

"Lo siento tanto! Tu papá tremendo maestro. Siempre con una sonrisa. Lo recuerdo con mucho cariño. Todo mi amor para ti y tu hermosa familia", expresó la conductora Odalys Ramírez.

"Mi más sentido pésame querida Lisset. Ya esta con Dios y tú ya tendrás un ángel cuidándote por siempre!", declaró Adrián Uribe.

"Lo siento mucho amiga linda . Fue un maestro en tu vida y siempre v a estar contigo. Descanse en paz", dijo Maribel Guardia.

"Mi corazón se entristece… amada amiga, desde el fondo de ml alma, lo sentimos mucho, oro para que puedan tener paz y resignación en este momento… recibe todo mi cariño", expresó Yuri.

"Lo siento mucho amiga, nuestro apoyo en lo que necesites y nuestras oraciones . Mucha luz y bendiciones .Te abrazo . Te quiero", escribió Marisol González.

"Te abrazo con todo mi corazón!!! Lo siento mucho", le dijo Consuelo Duval.

El cantante Yahir, quien fue parte de la primera generación de La Academia, y quien recibió las enseñanzas de Willy Gutiérrez para forjar su carrera musical, posteó en su perfil una foto del maestro con el siguiente mensaje: "Los cantantes tienen que entrenar como entrena un boxeador para una pelea de campeonato mundial. QEPD Nuestro querido maestro @willygutierrez_oficial. Un hombre único. @lisset_oficial Un fuerte abrazo. bendiciones".

La publicación de Yahir en Instagram sobre la muerte de Willy Gutiérrez./ Foto: Captura

