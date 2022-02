México.- El actor Mario Zaragoza se enfrenta a la terrible pérdida de su hijo, Ángel de 14 años, quien murió el pasado lunes, aunque fue hasta el miércoles que lo publicó en sus redes sociales.

El actor de cine mexicano compartió una fotografía en la que se ve la urna de las cenizas de su hijo, junto a varios peluches y una pintura del pequeño Ángel.

Para acompañar la publicación, Mario Zaragoza escribió la letra de la canción “Rin del angelito”, que en los 70 hizo famosa el grupo chileno Inti Illimani.

“Ya se va para los cielos ese querido angelito, a rogar por sus abuelos, por sus padres y hermanitos. Cuando se muere la carne, el alma busca su sitio, adentro de una amapola o dentro de un pajarito”, dice parte de la letra.

Tras esta publicación varios famosos le enviaron mensajes de apoyo. “Te abrazo mucho, querido Mario”, escribió Maria Aura. “Mi queridísimo hermano de todo corazón, lo siento. De todo corazón y desde el alma”, publicó Kuno Becker.

Incluso, trascendió que varios famosos se unieron para apoyar de forma económica a Mario, ganador del premio Ariel por sus actuaciones en "Desierto adentro", "La zona" y "De la calle".

"Debido a las circunstancias complejas que nos aquejan como gremio, solicitamos su amable apoyo para sumar económicamente y ayudar a la familia que, en este momento, se enfrenta a la partida de su pequeño", se lee en una petición según información de El Universal.

Sin embargo, una nueva publicación del actor en Instagram causó un poco de extrañeza.

Pido perdón por todos mis errores. Necesito perdóname. Necesito me perdonen. Hoy la muerte me rodea, la enfermedad me rodea. La culpa debe dejar de atacar nuestra alma. Perdón y gracias por ése perdón. Gracias”, escribió.