Muere por COVID Phil Spector, productor musical de The Beatles y asesino convicto

Estados Unidos.- Phil Spector, productor musical y asesino convicto murió en la cárcel a la edad de 81 años.

Según información del medio TMZ, la noticia la confirmaron funcionarios de la prisión del estado de California y detallaron que murió el sábado debido a Covid-19.

Spector había sido considerado un genio por canalizar la ambición wagneriana en la canción de tres minutos, creando el "Muro de sonido" que fusiona armonías vocales enérgicas con lujosos arreglos orquestales.

Phil produjo música de The Beatles, entre los álbumes más destacados se encuentran ‘Let It Be’ en los sesenta y en los noventa ‘Imagine’ de John Lennon después de la separación de la agrupación.

En 2003 Spector fue detenido por asesinar a la actriz Lana Clarkson, después de su juicio fue sentenciado a cadena perpetua.

No dormir, depresión, cambios de humor, cambios de humor, difícil de vivir, difícil de concentrarse, simplemente difícil, un momento difícil para pasar la vida. Me han llamado genio y creo que un genio no está ahí todo el tiempo y está al borde de la locura", había declarado el productor.