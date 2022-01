Mueren tres primos de Pepillo Origel en una semana y él pide remedios para la tos

México.- Pepillo Origel empezó el 2022 con noticias tristes, pues dio a conocer a través de sus redes sociales que en apenas una semana van tres familiares de él que mueren.

En su cuenta oficial de Instagram, el periodista leonés publicó un sentido mensaje dirigido a una de sus tías, por la muerte de un primo hermano, sin embargo reveló que este es el tercer integrante de su familia que pierde la vida en una semana.

¡Me acaban de avisar que mi primo hermano Enrique Servín Origel acaba de fallecer! ¡Ya son tres primos en una semana! ¡Mi más sentido pésame a mi tía Sara Origel y a sus hijos! ¡Que Dios les de consuelo!”, escribió Pepillo en Instagram.

Ante esta lamentable noticia, varios de sus colegas periodistas le enviaron mensajes de apoyo, como el que le escribió Pedrito: Sola "Que pena amigo", escribió el conductor de Ventaneando. "Un abrazo Pepillo. Lo siento mucho. En paz descanse", le expresó Maxine Woodside.

Apenas el primero de enero de este 2022, Juan José Origel había publicado una fotografía con otro de sus familiares, quien había perdido la vida debido al COVID.

"Así es la vida!! Comienzo el 2022 con una gran tristeza! Hoy falleció el primo hermano que más quería! Jesús Padilla Origel !! Mi querido Chichú no pudo librar el COVID!! Un hombre trabajador, exitoso, gran hijo, buen marido, padre ejemplar y un respetable hombre en los negocios! Descanse en Paz mi querido primo que más que eso, era un hermano para mi!", escribió Pepillo.

El primero de enero publicó esta foto con su primo Jesús, quien murió debido al COVID. Foto: Instagram

En esta ocasión también recibió el apoyo de sus compañeros del medio del espectáculo.

"Lo lamento mucho amigo. Te mandamos un abrazo", le escribió el conductor Héctor Sandarti. "Un abrazo a tu alma", fue el mensaje de Maribel Guardia, mientras que Claudia Lizaldi expresó: "Abrazos Amigo!".

Preocupa salud de Pepillo Origel

Sin embargo, lo que también causó alarma entre los seguidores del conductor del programa "Con permiso", fue que este martes 4 de enero reveló que estaba enfermo, y pedía un remedio a través de sus redes.

"Buenos días! Traigo una tos que no me dejó dormir!! Cómo decía mi abuela 'tos de perro' que no se porque porque yo nunca los he escuchado toser!! Algún jarabe que me recomienden?", escribió.

El conductor guanajuatense pasó el fin de semana en San Miguel de Allende, según publicó en redes. Foto: Instagram

Tras esta publicación, muchos de sus fans le dieron algunos remedios, pero muchos le aconsejaron que se fuera a hacer una prueba de COVID, para descartar que se tratara del virus.

"Ve al Doctor, una prueba de COVID, la situación en la que estamos lo amerita, sólo para estar seguros,cuídate mucho y un abrazo muy fuerte", "Hola muy buenos días cheque primero si no tiene otro síntoma yo empecé con pura tos y tengo covid", fueron algunos de los mensajes.

