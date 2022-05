Muy orgullosa, Adamari López comparte una foto de su abdomen con flacidez

Estados Unidos.- Si algo ha caracterizado a Adamari López es su honestidad y transparencia al momento de dirigirse a sus seguidores en redes sociales, pues siempre que comparte algo se muestra tal y como es, sin miedo a los comentarios y ataques.

En días recientes, la puertorriqueña compartió un mensaje muy emotivo y especial para todos sus fans, en el sentido de la autoestima y la aceptación personal.

La ex de Tony Costa decidió colgar de su muro de Instagram una instantánea en la que se muestra bastante feliz al portar un bikini, lo que desató los likes y comentarios entre los internautas, desde los que fueron muy positivos, hasta los que le criticaron duro, debido a lo que se podía ver en la foto.

En la fotografía se puede ver que el cuerpo de la presentadora del matutino de Telemundo no luce necesariamente tonificado, esto debido a que ha pasado por todos los cambios que la obesidad le dejó.

Adamari aseguró que no le importa si la juzgan, atacan o critican. Foto: Especial.

Pero a ella no le interesa que la juzguen, ataquen o critiquen por dejarse ver como ella es en realidad, pues ella considera que los estragos que la obesidad le dejó en el cuerpo son las cicatrices de las batallas que le ha ganado a la vida, por lo que decidió no añadir ningún tipo de filtro a la misma ni tratar de cambiar la realidad de su físico para dar otra impresión en redes sociales.

En la postal se ve claramente que su vientre no luce del todo plano y mucho menos se ve falso, por el contrario, se ve natural y parece ser el resultado de su maternidad y de la pérdida de peso con la que ha estado batallando.

Sin duda, la fotografía destacó debido a lo impactante que puede llegar a ser para las personas ver a una celebridad mostrarse tal y como es sin miedo a ser juzgada. al igual que otras famosas lo están haciendo últimamente, como Aislinn Derbez y Lele Pons.

A la actriz no le importa mostrar los estragos de la obesidad que padeció. Foto: Instagram.

Por ello, muchas personas comenzaron a enviarle buena vibra y comentarios halagadores a través de comentarios en redes, mientras que no faltaron los “haters” que le comentaron que debería hacer algo para cambiar su abdomen.

Pero curiosamente la actriz estaba segura de que eso pasaría y por ello quiso compartirla con todos: "Yo vi la foto y dije, '¿sabes qué? La voy a subir’, porque yo no tengo complejo de quién soy. Eso es lo que me quedó entre la maternidad y la gordura. Esa es mi realidad, yo no quiero tapar el sol con una mano. Eso no es lo que y o quiero ni lo que pretendo. Yo me voy a mostrar tal cual soy, con los sacrificios que he hecho", comentó en una entrevista televisiva.

