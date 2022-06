Myriam Montemayor vuelve a La Academia tras años de 'veto' en TV Azteca

México.- Myriam Montemayor ostenta el 'título' de ser la primera ganadora de La Academia cuando hace 20 años este reality de TV Azteca sorprendió con una generación de nuevos cantantes, entre ellos Yahir y Victor García.

Sin embargo, tiempo después Myriam señaló que fue 'vetada' de TV Azteca. “Decir que el veto no existe para quienes lo padecemos es una broma de muy mal gusto, si no fuera así otra cosa sería. Llamemos a las cosas por su nombre, lo que sí existen son los intercambios. Talento hay de sobra, lo que falta es apoyarlo”, escribió Myriam en Twitter como respuesta al productor de TV Azteca Roberto Romagnoli, quien aseguró que no había vetos.

“¿Que el talento es libre? ¿Que el veto no existe? Me tiene bloqueada hasta en el Twitter. Cuando la gente pueda verme y escucharme donde sea, entonces voy a ser completamente libre, cuando lo ejerza”, señaló Myriam hace un par de años.

Ahora esas rencillas quedaron en el pasado, pues Myriam fue presentada como la madrina de la generación de La Academia 20 años.

En su cuenta de Instagram Myriam expresó su emoción por volver al reality de TV Azteca con el que comenzó su carrera como cantante.

La Academia es el escenario que me vió nacer como artista hace 20 años, regreso como madrina de esta nueva generación de talentos, Bienvenidos!!! querido público a esta nueva experiencia @laacademiatv Gracias y todo el éxito!!!".

En redes sociales el regreso de Myriam a TV Azteca dividió opiniones, pues mientras algunos dijeron que era un acierto tener a la ganadora de la primera generación, a otros usuarios no les gustó que luego de hablar mal de TV Azteca regresara.

La Academia 20 años comenzará el próximo domingo 12 de junio y contará con Lolita Cortés, Horacio Villalobos, Ana Bárbara y Arturo López Gavito como críticos.

Alexander Acha será el director y Aleks Syntek como mentor, mientras que Yahir conducirá el programa junto a Vanessa Claudio.